Milan-Chelsea | tre indisponibili per Potter | Champions League News

Così il difensore delFikayo Tomori alla vigilia del return - match di Champions League al 'Meazza' contro il. "Il calcio ti dà sempre una seconda opportunità, che vogliamo sfruttare al ..."Domani vale tanto per il valore dei nostri avversari e per la nostra crescita": lo dice il tecnico delStefano Pioli alla vigilia della sfida contro il. Nel gruppo E di Champions League ora i rossoneri sono a pari punti con i Blues (4), il Salisburgo guida la classifica a 5 punti e in ...C’è la gara di Stamford Bridge da riscattare. Sconfitto 3-0 a Londra, il Milan arriva comunque carico alla sfida di San Siro per il ritorno con il Chelsea. C’è entusiasmo per il 2-0 rifilato a sabato ...ROMA - Il Milan cerca vendetta in casa contro il Chelsea, mentre la Juventus va a caccia di tre punti fondamentali per la rincorsa agli ottavi. Questi i temi principali della quarta giornata della Cha ...