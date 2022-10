Milan-Chelsea | Potter | “Sfida speciale con atmosfera diversa | sfrutteremo le occasioni”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il tecnico del, Graham, alla vigilia delladi Champions League 2022/2023 contro il, ha parlato in conferenza stampa: “Questo è un periodo molto intenso, ma stiamo dando il massimo per sfruttare ogni situazione. Ci stiamo conoscendo meglio, miglioriamo, guardiamo i video in modo da creare una sintonia di squadra. Ladi domani saràperché ci sarà un’. Ilcercherà di sfruttare il vantaggio del pubblico come abbiamo fatto noi la scorsa settimana. Thiago Silva ha recuperato, è un professionista esemplare. Gioca ad un livello altissimo, è una persona incredibile.Un piacere lavorare con lui. Per il resto della squadra sono tutti a disposizione, tranne i lungodegenti. Sulla ...

Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 e tra le partite più attese vi è certamente, valevole per il Gruppo E, di martedì 11 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Fischio d'inizio fissato alle ore 21:00. Abbonatevi a Sky per vedere tutta la ...L'allenatore delStefano Pioli ha parlato a Sport Mediaset: le dichiarazioni in vista della gara con ilANDATA E RITORNO - 'A Londra non ci siamo espressi per quelle che sono le nostre qualità. Non ci ...L’allenatore Graham Potter è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Champions League di domani 11 ottobre tra il Milan ed il Chelsea. Sono queste le parole del tecnico dei Blues ...Delle partite che fanno capolino nella prima delle due giornate di Champions, quella di martedì, scegliamo la rivincita della partita di sette giorni fa, quando il Milan è andato a prenderle di santa ...