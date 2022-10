Milan-Chelsea | De Ketelaere out | risentimento muscolare | PM News

Il centrocampista belga non ha preso parte alla rifinitura in vista del match di martedì sera contro i Blues per un risentimento muscolare e sarà assente nella gara di ritorno contro gli inglesi. ..., De Ketelaere in azione nel match di Stamford BridgeIlconta di riabbracciare De Ketelaere già per la partita di campionato contro il Verona. Domani dunque toccherà ancora a ...PROGRAMMA MILAN-CHELSEA OGGI. Martedì 11 ottobre. Calcio d’inizio: ore 21.00. Diretta TV: Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport HD 252 e Sky Sport 213. Diretta streaming: Infinity, Sky Go e NOW. Diretta ...La UEFA ha annunciato che Daniel Siebert dirigerà Milan-Chelsea; i rossoneri sono stati arbitrati una sola volta dal tedesco. Il Milan cercherà una rivincita dopo il 3-0 di Londra dopo essersi ripreso ...