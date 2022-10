“Miglioriamo il futuro con lo sport” | questo lo slogan di MoveCitySport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Prende avvio ufficialmente MOVE CITY, il primo evento dedicato alla creazione delloper il benessere, il gioco e il tempo libero per tutte le abilità. Promosso da AIS – Associazione Impiantiivi con il patrocinio diE SALUTE SpA, oltre a CONI, ANCI Lombardia, Regione Lombardia, alle maggiori Federazioni e Associazioniive e inserito nel circuito degli eventi europei di EAN, MOVE CITYsi svolgerà il 18 e 19 ottobre 2022 alla Fiera di Bergamo, affrontando nel ricco panel di eventi i temi più attuali del settore. MOVE CITYè il primo evento espositivo e culturale dedicato alloper il benessere, il gioco e il tempo libero per tutte le abilità. In MOVE CITYloviene ...

InsideEVs Italia

... ma soprattutto andiamo alla ricerca dei giocatori del, anzi del presente, e abbiamo ... In questo modonoi, ma anche le loro squadre. Parla molto delle società. Quanto contano Sono ...Contemporaneamentei nostri eventi per attrarre sempre più clienti nei ristoranti. Abbiamo appena lanciato la nuova edizione dei T heFork Awards . Gli utenti possono ora votare la loro ... Il futuro di Stellantis passa da Torino. E Tavares "risponde" alla Cina Sono Emilio Zorini ed Andrea Messinese i più grandi esperti italiani della vacanza per famiglie. A San Marino hanno fondato un’agenzia di consulenza che insegna come trasformare una struttura tradizio ...Sui 430 dipendenti della fabbrica di sedili incombe la minaccia di 300 esuberi La Fiom: Maserati non basta, serve diversificare ...