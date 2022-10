Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme | la foto a sorpresa | ecco perchè

Famiglia ritrovata . O forse per poche ore. Ma la reunion- Tomaso Trussardi di cui tanto si vocifera è realtà. E la conferma arriva dalle stories della conduttrice svizzera che ha pubblicato un quadretto dolce e tenero. Davanti alla torta ...Una dolce festa di compleanno per Sole Trussardi mae Tomaso oggi festeggiano anche ...Famiglia ritrovata. O forse per poche ore. Ma la reunion Michelle Hunziker-Tomaso Trussardi di cui tanto si vocifera è realtà. E la conferma arriva dalle stories ...Conoscete una delle sorella di Tomaso Trussardi È molto famosa, anche se in molti non la ricordano. Ecco chi è.