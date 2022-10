Meteo | nuova settimana segnata dal ciclone mediterraneo | tornano le piogge

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lain Italia si aprirà con il ritorno delleche scombussolerà il: le regioni che verranno colpite per prime. Unmediterreneo sta colpendo l’Italia in queste ore, con leche torneranno a colpire la penisola nel corso della prossima. Infatti avremo unainstabilità sul Paese: scopriamo cosa L'articolo proviene da Inews24.it.

iLMeteo.it

Laondata di maltempo al Sud Italia ha spinto la Protezione Civile a emanare un'allertagialla in 11 regioni per lunedì 10 ottobre. La Protezione Civile ha diramato un avvisosegnalando ...Torna il maltempo in Campania . La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allertadi colore Giallo valido a partire dalle 22 di oggi (domenica 9 ottobre) fino alle 22 di domani (lunedì 10 ottobre). Su tutta la Campania si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di ... Meteo: Settimana, già Lunedì un Ciclone piomberà sull'Italia, numerose regioni a rischio; gli effetti La nuova settimana in Italia si aprirà con il ritorno delle piogge che scombussolerà il meteo: le regioni che verranno colpite per prime. Un ciclone mediterreneo sta colpendo l’Italia in queste ore, ...Assumere un nuovo lavoratore dipendente o stabilizzarlo dopo un primo periodo di rapporto a tempo determinato: quale è la scelta più conveniente ...