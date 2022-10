“Mercoledì” | il trailer ufficiale della serie Netflix di Tim Burton

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022)“: è disponibile ildell’attesissima nuovanata dalla mente del visionario Tim, che sarà disponibile il 23 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. “” disponibile ilideata da Timin arrivo il 23 novembre, ilin uscita il 23 novembre -Photo Credits © Vlad Cioplea/© 2022Il 31 ottobre, l’iconico regista sarà in Italia in occasione dell’anteprima europea del 1° episodioa Lucca Comics & Games 2022. Il ...