“Meloni parla di responsabilità? Basta un attimo per diventare di sinistra” | il monologo di Michele Serra | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Giorgio Gaber, in un suo brano diventato iconico e pre-veggente, si chiedeva “Ma cos’è la destra, cos’è la?”. Una parziale risposta a questo quesito è arrivato daldiche domenica sera, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha spiegato i motivi per cui – nella prossima eventuale vita – preferirebbe “nascere di destra”. Il, ovviamente, è una provocazione che – però – mette alla luce una forma mentis diametralmente opposta tra i due emisferi del bipolarismo ideologico-politico. “Nella mia prossima vita se ne avrò una voglio nascere di destra. Non per ragioni ideologiche, ma pratiche. La vita aè troppo complicata, come se la semplicità fosse un vizio.”a #CTCF ...