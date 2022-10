Meloni non cede | la presidenza del Senato è per La Russa

Altreconomia

Dopo le elezioni alle Camere potranno cominciare le consultazioni, una faseregolata dalla ... in questo caso a Giorgia, a meno di avvenimenti al momento imprevedibili. Solitamente per la ...All'appello lanciato da Letta per fare fronte comune all'opposizione contro il Governo, il leader di Azione Carlo Calendaci sta e intervistato su Rete4 attacca: "è una proposta vera, ... "Un 'tecnico' all'Economia": perché il governo Meloni non discuterà le ricette europee “Viva la Spagna, viva l’Italia, viva l’Europa dei patrioti”. Giorgia Meloni ha concluso così il suo discorso, della durata di circa nove minuti, inviato al raduno del partito di estrema destra spagnol ...Twitter della presidente di Fratelli d'Italia nonché premier in pectore. Ma nella maggioranza di centrodestra restano le divisioni sulla squadra ...