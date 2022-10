Meloni | «Le bombe isolano ancora di più la Russia | Difendiamo chi si batte per la libertà»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Ore di apprensione per l’Ucraina. Putin, in difficoltà sul campo di battaglia, sta deliberatamente colpendo obiettivi civili in molte città ucraine”. È il primo commento di Giorgiadi fronte all’ultimo drammatico attacco russo su Kiev. “Lecadono su uomini, donne e bambini”, prosegue la leader di Fratelli d’Italia convinta che ognuno di questi missili isoli ulteriormente la. E rafforza la nostra convinzione di difendere chi siper la propria”.: le bome di Putinulteriormente laSono 10 le esplosioni udite questa mattina nella capitale ucraina, come ha riportato la Tass. I video postati sui social network hanno mostrato alcune grandi colonne di fumo nero in diverse zone della città. L’ultimo ...

