Meloni | Italia a fianco di Kiev Pnrr | Mattarella | accelerare

(Di lunedì 10 ottobre 2022) - La leader di FdI ha sottolineto il ruolo euro atlantista del nostro paese. E poi: puntiamo a governo che sia autorevole e parta dalle competenze. Non c'è spazio per questioni secondarie, l'ho detto ...

Il presidente della Repubblica su Pnrr: 'È in gioco il ruolo dell'in Europa'Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell', come il caro bollette, l'... Lo afferma la leader di Fdi Giorgia, in un passaggio del suo intervento all'assemblea degli ...È ancora “saliscendi” nel complicato puzzle delle tessere per il nuovo governo. A partire dalla “casella” più difficile, e anche tra le più importanti, quella del ministero dell’Economia. Qui, secondo ...“Puntiamo a essere pronti e veloci, per partire subito da caro bollette, approvvigionamento energetico e legge di bilancio” ...