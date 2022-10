Meloni di nuovo da Vox? Perché ha fatto bene

(Di lunedì 10 ottobre 2022) 00:00 Guerra, la vendetta di Putin e il ruolo dei servizi ucraini. 03:00 Repubblica apre sui nuovi signori della guerra. 04:10 Il potere di Xi Jinping, qualcosa per saperne di più grazie a Danilo Taino sul Corriere. 04:44da, nulla di scandaloso a differenza di cosa pensano in molti… 06:30 Il Cav al Giornale e la solita garanzia europea. 07:45 De Angelis sulla Stampa riferendosi ai ministeri parla di “governo dei rifiuti”: bravo bel gioco di parole, ti prenderai un premio giornalistico. 10:45 Il Pd si allei con i grillini per Maltese, as usual, sul Domani. E il mitico ritratto della Schlein di Luigi Mascheroni sul Giornale. 12:00 Carlo Stagnaro sul Foglio e le sue posizioni anticonvenzionali sull’energia. 13:20 Crollo cavalcavia Novara, da nessuna parte è scritto chi lo gestiva: il pubblico, ma non si può dire. L'articolo proviene da Nicola ...

'Putin, in difficoltà sul campo di battaglia, sta deliberatamente colpendo obiettivi civili in molte città ucraine. Le bombe cadono su uomini, donne e bambini', denuncia la leader di FdI. Oggi ...Ancora nulla si sa con esattezza, complice il cambio di guardia in politica che a breve porterà alla formazione delgoverno, a guida. E' quasi certo, come confermato dallo stesso ...La campanella suonerà alle 10 alla Camera e alle 10:30 in Senato. Subito dopo comincerà il conto alla rovescia per la formazione del nuovo governo, con Giorgia Meloni che di nuovo ieri ha parlato ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, le news di oggi. Meloni: 'Non siamo mostri, viva l'Ue dei patrioti'. LIVE ...