Meloni contro Putin | ognuno di questi missili isola ulteriormente la Russia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) «Ore di apprensione per l’ Ucraina ., in difficoltà sul campo di battaglia, sta deliberatamente colpendo obiettivi civili in molte città ucraine. Le bombe cadono su uomini, donne e bambini....

'Tutto quello che faremo sarà per difendere gli italiani e non saremo mai disposti a fare scelte che vadanol'interesse nazionale, dice ancora...intanto dice che servono 40 - 50 miliardi per mettere al sicuro il tessuto industrialeil ...Cgil Maurizio Landini chiede nuovamente ascolto al prossimo governo di destra guidato da, ma "..."Noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia e vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri".La leader di Fratelli d’Italia, per la prima volta davanti a tutti i parlamentari eletti con il suo partito, dice che punta a “dar vita a ...