Meloni alla kermesse di Vox | “Non siamo mostri | viva l’Ue dei patrioti”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 10 ottobre 2022) ROMA – “Non abbiate paura del racconto del mainstream, perché la buona notizia è che il popolo non dà più per buono il loro interessato racconto. Vuole andarefonte, senza farsi mediare il messaggio. Vuole capire e ascoltare, e quando ci ascolta capisce chetutt’altro che dei. Andate avanti con umiltà e verità, le persone capiranno. E tra le mille difficoltà che incontreremo, state certi che questo viaggio condottò insieme sarà bellissimo. Io lo so, voi dovete crederci.Vox,la Spagna,l’Italia,l’Europa dei!”. Lo afferma, attraverso un videomessaggio a22, ladi Vox, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia. Sul tema energia ...