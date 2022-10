Meloni ai parlamentari di FdI | «Abbiamo rotto tutti gli schemi Ora avanti per l’Italia» video

(Di lunedì 10 ottobre 2022) «gli, creando diversi cortocircuiti nella sinistra e nel mainstream. Noi siamo una cosa completamente diversa da tutto quello che è stato visto finora». Giorgiasi è rivolta così ai neoelettidi FdI, incontrandoli per la prima voltainsieme nell’assemblea che si è tenuta nell’aula dei gruppi di Montecitorio e dove è stata accolta da applausi e dal coro «Giorgia, Giorgia». «Noi non ci ispiriamo a nessuno, ma siamo la nostra storia e vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri», ha aggiunto, ribadendo ancora una volta come il patrimonio di competenze e professionalità rappresentato dalla squadra di FdI debba essere messo da subito al servizio del. ...

Giorgiaha raccolto per poco più di un'ora idi Fratelli d'Italia per la prima volta dopo la vittoria alle elezioni. E li ha omaggiati con dei regali con il tricolore impresso su (...Prima riunione deidi Fratelli d'Italia . Tra i primi ad arrivare è Carlo Nordio . L'ex magistrato è dato ... Ma se laChiama " Io sono un servitore dello Stato '. Poi Nordio ...Giorgia Meloni, si è staccata dagli impegni per costruire la squadra di governo per incontrare i parlamentari neo eletti di Fratelli d’Italia. Molti più rispetto a 5 anni fa e tantissimi volti nuovi, ...All'ora di pranzo la prima riunione degli eletti di Fratelli d'Italia. Il monito della leader agli alleati: "Per l'esecutivo bisogna partire dalle competenza. E fare presto" ...