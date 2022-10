Meloni a Vox | “Non siamo mostri | viva l’Ue dei patrioti”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Non abbiate paura del racconto del mainstream, perché la buona notizia è che il popolo non dà più per buono il loro interessato racconto. Vuole andare alla fonte, senza farsi mediare il messaggio”. Lo afferma, attraverso un videomessaggio a “22”, la kermesse del partito spagnolo di estrema destra “Vox”, la leader di FdI, Giorgia. “Abbiamo iniziato questo viaggio insieme e resistito fino ad oggi alle menzogne e ai tentativi di dividerci lungo la strada” “Vuole capire e ascoltare, e quando ci ascolta capisce chetutt’altro che dei. Andate avanti con umiltà e verità, le persone capiranno. E tra le mille difficoltà che incontreremo, state certi che questo viaggio condottò insieme sarà bellissimo. Io lo so, voi dovete crederci.Vox,la Spagna, ...

... se fosse stato diretto altrove, sarebbe da condividere con entusiasmo) della signora Giorgia, che ha mandato messaggi entusiastici a non so quale festa diin Spagna. Si potrebbe pensare ......serata sul servizio pubblico va in onda la propaganda sinistra per mettere nel mirino lae ... Ora il punto di riferimento nella retorica è cambiato, via Orban, entrano in campoe la Polonia . ...Sarebbe più facile mettersi alla guida dell’Europa che non organizzare il primo governo di destra-centro in Italia. Deve aver riflettuto molto ...«Avremo la grande responsabilità di dare risposte immediate ai problemi degli italiani». Nel suo messaggio a Viva22, la festa del ...