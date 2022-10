Melanoma | l' aderenza alla terapia è all' 89% per clinici e al 50% per i pazienti

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Nella percezione dei, l'89% deiche hanno ricevuto una diagnosi diassume in modo adeguato le terapie ed è quindi aderente alle cure. Invece, secondo i, il valore scende al 50%, come registra un'indagine Doxa, che si è conclusa a luglio 2022, i cui dati sono riportati in un articolo pubblicato su 'Alleati per la Salute' ( www.ilbossdeltrading.com ), portale dedicato all'informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. L'indagine ha interessato medici ecoinvolti nel percorso di cura del principale tumore della pelle, per il quale sono disponibili terapie orali che il paziente può assumere a casa sia comeadiuvante - cioè dopo la rimozione chirurgica del, per ...

... ai servizi digitali di informazione, consulenza e di supporto all'alle terapie, ... Il, in particolare, è il più aggressivo dei tumori cutanei e la sua incidenza è in aumento. La ...... in base a criteri come originalità eal tema, i primi 10 classificati che parteciperanno ...infatti confermato il legame tra esposizione non protetta ai raggi solari e rischio die ...