Meglio ammettere l’errore come ha fatto Puyol che dare la colpa all’hacker come ha fatto Casillas

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) All’improvviso, il polverone. Sembrava averlo sollevato Iker, portiere spagnolo campione del mondo, con un tweet in cui – in apparenza – stava facendo coming out. Sarebbe stata una svolta per tutti coloro che considerano l’omosessualità ancora un tabù nel mondo del calcio. Ma la prima spia rossa si era accesa quando anche Carles, compagno di nazionale di, aveva risposto al tweet, chiedendo al portiere di raccontare la loro storia. Tempo qualche minuto: il tweet è stato rimosso e poi è arrivata la dichiarazione di, che rischia di essere il più clamoroso autogol che un portiere non sia riuscito a parare. È il solito ritornello: l’account dihackerato, il ripristino del suo profilo Twitter, le scuse e il tentativo di far passare tutto sotto silenzio. Ovviamente, ...