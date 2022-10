Medaglioni di zucchine e ricotta | La ricetta facile e leggera da fare al forno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 10 ottobre 2022)dialSe vuoi preparare un piatto saporito e leggero perfetto sia come antipasto, come piatto unico ed anche come secondo, devi cucinare i. Questicotti in forno saranno morbidi all’interno e croccanti all’esterno. Per realizzarli basterà una semplice forchetta e qualche minuto del tuo tempo.dialVediamo subito quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno: Olio extravergine d’oliva pan grattato q.b. 1 uovo Sale 40 gr di parmigiano 3un ...