Mattarella sprona l' Ue sull' energia | ma l' Italia rispetti il Pnrr 

(Di lunedì 10 ottobre 2022) AGI - L'aggressione "sciagurata e inaccettabile" della Russia all'Ucraina ha come "bersaglio" l'Europa. Sergionon usa metafore e va dritto al punto, chiede che si lavori alla pace, che è "urgente e necessaria", ma soprattuttol'Europa a bloccare gli inaccettabili rincari dei prezzi dell', dovuti spesso solo a speculazione. Nel giorno in cui da Kiev continuano ad arrivare immagini di morte, il presidente della Repubblica ribadisce che la via per la pace passa solo attraverso "un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della libertà del popolo ucraino". E l'unica reazione che dovrebbre avere la Ue è "una risposta unitaria e coerente". Il presidente ne parla cominciando dal nostro paese mentre consegna le onorificenze di Cavaliere del lavopro e di Alfiere del lavoro: abbiamo bisogno di coesione, ...