Mantenimento familiare contestato | sannita accusato di estorsione dalla moglie | assolto

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –die di violazione degli obblighi di assistenza, Vincenzo Mario Latora, in totale accoglimento delle richieste avanzate dall’avvocato difensore Giovanni Mauri, è statodal Tribunale di Benevento, dott. ssa Rotili. Nello specifico, all’uomo si contestava di non aver osservato il provvedimento con cui gli si ordinava di versare mensilmente una somma in denaro alla, sottraendosi così agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori e alla qualità di coniuge. La storia parte da lontano e vede l’uomo di Pietrelcina, raggiunto da una serie di denunce con le quali venivadi aver fatto pressione su di lei e di avergli fatto sottoscrivere ...

Altalex

L'andamento del redditoin termini reali, nel corso del 2020, mostra gli effetti sia ... sostegno al reddito,dei livelli occupazionali, alleggerimento per le imprese del costo ......fiscale per l'acquisto del cane guida Detrazione fiscale ai fini delle tasse per il...- fisco.com/dichiarazione - dei - redditi - 730 - o - unico/detrazioni - fiscali -- ... Assegno divorzile anche per il mantenimento alla dimora familiare L'assegno di mantenimento non sarebbe più necessario una volta che il figlio maggiorenne riesca ad accedere ai nuovi strumenti di ausilio come il Reddito di cittadinanza: la sentenza della Cassazione.Pubblicità Pubblicità Tempi duri per i bamboccioni con un nuovo indirizzo della Cassazione sul mantenimento dei figli maggiorenni perennemente disoccupati da parte dei genitori divorziati. Il reddito ...