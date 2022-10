Mamme italiane 33enni | quasi tutti papa' in sala parto

Sempre meno figli per le donne, il tasso di fecondita' continua a scendere e nel 2021 il numero medio di nascite per donna e' stato pari a 1,25, rispetto a 1,46 del 2010. Lepartoriscono dopo i 30 anni, in media a 33 e continua l'eccessivo ricorso al taglio cesareo anche se si registrano segni di rallentamento 10 ottobre 2022Leggi anche › Carceri aperte, la partita con papà (e) detenuti dei Bambini senza ... attiva anche in altre carceri. Leggi anche › A Milano c'è #GuerradiParole, gara rap tra ...Sempre meno figli per le donne italiane, il tasso di fecondita' continua a scendere e nel 2021 il numero medio di nascite per donna e' stato pari a ...Dalle 8 alle 9.30 fa l'autista dello scuolabus del paese e porta 60 bambini alla scuola materna. Dalle 9,30 in poi entra nel Palazzo del Comune e indossa la fascia da sindaco di Montallegro, paese del ...