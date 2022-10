Mamma | moglie e donna in carriera

Leggi su distantimaunite

(Di lunedì 10 ottobre 2022) É venerdi, sono seduta sul divano abbracciata al piú piccolo dei miei due figli. Oggi é stata un giornata lunga, lunghissima. Sono assistente sociale per quaranta ore a settimana le altre 128 ore mi divido tra marito, figli, famiglia, casa e cucina. Ammetto non é facile, sono spesso stanca e mi addormento con i bambini quando li metto a letto. Questo week end però arriva il nuovo letto evolutivo di Leonardo, spero di riuscire così finalmente a dormire nel mio lettone con mio marito.Ho purtroppo spesso la sensazione di ” come fai e fai sbagli” non so se mi sono spiegata. Accontento il mio capo sono delusi i miei colleghi. Mi concentro sui miei figli ,mio marito si sente messo da parte. Mi sento messa in discussione anche dai miei genitori in quanto figlia. UN NUOVO MODO DI FARE LA, LASarà che ...