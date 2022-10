Malore improvviso per Diana Del Bufalo | ecco cosa è successo all' attrice

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L'di 'Sette spose per sette fratelli' non sta bene.ha rivelato nelle storie del suo profilo Instagram.Delera pronta a ritornare a teatro. La bellissimaromana è tornata domenica nello studio che l'ha resa nota: Amici. Non è insolito che un ex allievo torni proprio da Maria De Filippi per annunciare a tutti il nuovo singolo o il prossimo debutto.si era presentata ai casting come cantante e anche se ha sfondato nel mondo dello spettacolo comeha sicuramente mostrato a tutti di essere perfettamente abile nella recitazione. Sono tantissimi i film in cuiè stata scritturata ma da Maria ha annunciato oltre 100 tappe con la compagnia teatrale con cui già si è esibita prima ...

fatale in chiesa. Secondo quanto raccontato da Il Mattino, Michele Losito sarebbe stato colto da unfulminante. Per il 48enne, infatti, non c'è stato nulla da fare e il personale del ...Lo afferma il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in un messaggio di cordoglio per la morte a 90 anni, dopo un, dello sportivo che ha indossato anche la maglia della Nazionale tra il 1959 ...Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Sergio Brighenti. Ex calciatore ed ex allenatore, è stato stroncato da un malore improvviso all'età di 90 anni ad Arluno, in provincia di Milano. Nel ...L'uomo, che si è accasciato al suolo in chiesa, è stato rianimato più volte sul luogo, ma il suo cuore non ha più ripreso a battere ...