Malattie rare | ok a rimborso nuovo farmaco per forma complessa di epilessia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Un innovativo trattamento delle crisi epilettiche associate alla sindrome di Dravet ha ottenuto l'autorizzazione alin Italia. Il, fenfluramina, che negli studi registrativi ha dimostrato, rispetto al placebo, una riduzione della frequenza delle crisi convulsive, è indicato nel trattamento di questa rara edi, in aggiunta ad altri farmaci anticrisi, per pazienti di età pari o superiore ai due anni. Lo comunica Ucb, azienda produttrice del, in una nota diffusa oggi. La sindrome di Dravet è una encefalopatia epilettica rara, causata da una mutazione genetica, già nota comemioclonica severa dell'infanzia, che insorge, in genere, entro il primo anno di vita. Si caratterizzata ...

Osservatorio Malattie Rare

... Reumatologiche e, con unità di Nefrologia e Dialisi, al Centro di Coordinamento della Rete Interregionale delledel Piemonte e della Valle d'Aosta, Ospedale San Giovanni Bosco, al ...Alla Stazione Leopolda, nella cornice del recente Forum Sistema Salute 2022, UNIAMO - Federazione Italianaha condotto gli Stati Generali delle; una mattinata per affrontare i temi cruciali che accompagnano la vita delle persone con malattia rara e confrontarsi in un dialogo ... Malattie rare e sibling: OMaR, Bambino Gesù e SIP insieme per la formazione dei pediatri Responsabili sono alcune proteine presenti nelle scaglie di pelle morta, nella saliva e nell’urina, per esempio, di cani, gatti, cavalli, che l’organismo percepisce come dannose ...Un bimbo nato senza il gene SMN 1, dopo essere stato trattato per sei mesi con punture intratecali, nei giorni scorsi è stato trattato con una terapia genica che ha bloccato definitivamente il decorso ...