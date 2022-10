Maison Valentino toglie il superfluo e celebra l’eleganza pura e di sostanza

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Pierpaolo Piccioli, direttore artistico di, presenta alla Paris Fashion Week la collezione donna e uomo primavera estate 2023 che intitola «Unboxing», l’azione dire l’involucro o ile concentrarsi, secondo questo progetto della, sul minimalismo, sull’essenza e l’idea di una eleganza personale e di. Gli abiti, liberati da eccessive confezioni, trovano il loro legame e dialogo diretto con il corpo ovvero la persona che li indossa, in un processo di riduzione della struttura architettonica non necessaria a favore del nucleo essenziale. Unazione del minimo, nei colori (effetto nudo, monocolore pieno, nero totale), nelle forme eleganti ma essenziali, nelle trame coerenti, persino se ripetono instancabili il monogramma ipnotico come uno ...

Unboxing moment: cosa c'è nella scatola diSull'invito alla sfilata campeggiava questa ... Dalla scatola dellaesce una celebrazione del logo che non diventa omologazione: il logo che ...- - > Accanto al trucco nude, infatti, in passerella sfilano anche visi con il logo dellaall over . Un lettering che invade lo spazio del make up, ma non l'identità personale.