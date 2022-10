Magic Halloween 2022 a Gardaland | orari | prezzi e tutti gli eventi per il 31 ottobre

(Di lunedì 10 ottobre 2022) TornaHallowen. L’evento è arrivato alla sua ventunesima edizione in una nuova versione divertente sia per bambini che per adulti. Oltre alle giostre sono arrivati al Parco tanti volti noti del mondo dello spettacolo ma anche dello sport. Ecco tutte le novità.: gli ospiti Per20th Edition saranno protagoniste tantissime celebrità, tra cui: Gianluca Zambrotta e Omar Camporese, il duo comico PanPers accompagnato dall’attrice Beatrice Arnera, Fabrizio Fontana (Capitan ventosa), una tra le famiglie più amate di Instagram ‘ThePozzolisfamily’, la showgirl Justine Mattera,accompagnati dalle loro famiglie. Presenti anche le Iene Niccolò De ...

Sabato 8 ottobre è stata inaugurata la ventesima edizione di Gardaland, l'evento della stagione che permette a grandi e piccini di immergersi in una nuova versione spaventosamente divertente del Parco. Per Gardaland20th Edition sono ...Gardalandinaugurata oggi la ventesima edizione: tutti gli ospiti vip Dal Manikomio all'Inferno: ottobre da brividi a Cinecittà World Cosa ha detto mamma Jamie 'Lo scenario peggiore è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Con taglio della torta, uno scenografico tiro alla fune e tanti ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport ...