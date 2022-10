Madonna e il lancio delle mutandine | “Non ce l’ho fatta | sono gay”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Se non ci riesco significa chegay“. Cosìprima di provare a lanciarerosa in un cesto. E dopo non avercela: “I miss, I’m gay“. La popstar, e il sito di gossip Tmz non manca di ricordarlo, ha baciato diverse colleghe, da Britney Spears a Nicky Minaj e ha sempre ribadito di essere fluida. È questo un coming out? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tra i commenti più quotati dopo ildel video disu TikTok c'è l'ipotesi che quella della popstar sia una provocazione contro Iker Casillas . L'ex portiere del Real Madrid, infatti, ...Torna la domanda: perché 1 /64 Previous Il terribile scorrere del tempo L'ennesimo cambio di look dicoincide coldel nuovo singolo Hang Up On condiviso con la giovane Tokisha . Il ...Ha tutte le sembianze di un raid di vandali quello che si è registrato questa mattina contro la chiesa della madonna di Loreto a Borgetto, nel Palermitano. Qualcuno si è preso la briga di recarsi dava ...Star col trucco e non solo in passerella. Maleducata by Achille Lauro per Maulac è l'ultima nata dell'universo della cosmesi, beauty brand che ...