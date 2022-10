Maccabi-Juventus | rivedi la conferenza stampa di Allegri VIDEO

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza della partita. Le partite vanno vinte sul campo, non dobbiamo dare vantaggi, perché in certi momenti usciamo dalla partita. La squadra è pronta per una gara da dentro o fuori”. Così il tecnico bianconero Massimilianoapre la vigilia di, match da dentro o fuori per il futuro di Vlahovic e compagni in Champions League.ladell’allenatore.SportFace.

TORINO - Ultime rifiniture prima di partire per Haifa dove laaffronterà martedì (ore 18:45) ilnel primo match ritorno della fase a gironi di Champions League con l'obiettivo di bissare il successo ottenuto nel match di andata. non ha avuto ...Commenta per primo Sono 22 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida che vedrà laaffrontare in trasferta ilHaifa per il 4° turno dei gironi di Champions League. Torna Di Maria, squalificato contro il Milan, mentre confermate le assenze di Pogba, De Sciglio e ...E chi meglio di Massimiliano Allegri per mettere in atto esperimenti al limite della possibilità Il tecnico cerca di rilanciare la Juventus sia in Champions League che in campionato con una scommessa ...La Juventus si vede costretta a passare agli “estremi rimedi” per correggere l’andazzo preso dalla squadra, la decisione è imminente. Le vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa sono state le ...