Maccabi-Juventus | i convocati di Allegri | il tecnico ritrova Di Maria

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo la conferenza stampa della vigilia della sfida contro ilHaifa in Champions League, ildellaMassimiliano, ha diramato la lista dei. C’è Angel Di, assente per squalifica contro il Milan. Assenti i soliti Chiesa, Pogba e De Sciglio. Nessuna possibilità di vedere Chiesa contro il Torino:ha giudicato prematura l’ipotesi di una convocazione in questa settimana. Questo l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Di, Soule. SportFace.

