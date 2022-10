Maccabi Haifa Juventus probabili formazioni e Tv

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Gara valida per la quarta giornata del girone H della Champions League 22/23. Gara decisiva per i bianconeri, che devono assolutamente vincere tutte le gare per sperare ancora nel passaggio del turno. In caso di pareggio la truppa di Allegri potrebbe salutare la massima competizione europea. Gli israeliani, dal canto loro, hanno davvero poco da chiedere alla Champions League. Tuttavia i padroni di casa vorranno chiudere con dignità questa loro avventura.si giocherà martedì 11 ottobre alle ore 18:45 presso lo stadio Sammy Ofer di. Come arrivano le squadre? Gli israeliani sono con un piede e mezzo fuori da tutte le competizioni europee, ma sopratutto arriveranno alla sfida con una pesante sconfitta alle spalle. Infatti nell’ultimo turno di campionato è arrivata una cocente sconfitta ...

...per le conclusioni a rete e proprio contro ilall'andata, Rabiot lo ha accontentato con una doppietta fondamentale per la vittoria. Che Allegri gli abbia chiesto il bis domani sera ad...Ai bianconeri serve un successo per sperare ancora nel passaggio agli ...Lo ha detto chiaramente anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Maccabi Haifa-Juventus: “Assolutamente no, ha fatto due allenamenti con noi. Ma è indietro. Domani va a giocare ...Illusa da Bologna e Maccabi e di nuovo in fondo al tunnel a San Siro. Serve l’ennesima reazione di una stagione compromessa per continuare a sperare negli ottavi di Champions, dopo lo scivolone a -10 ...