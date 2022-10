Luca Salatino vuole uscire | Nikita parla di un contratto firmato VIDEO

Leggi su novella2000

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La regia stacca il dialogo traNelle ore precedentisi è ritrovato in mezzo a una lite che non aveva cercato. Il tutto è partito da un massaggio che si è fatto fare da. Cristina Quaranta, vedendoci della malizia, glielo ha fatto presente, mettendo in mezzo anche la L'articolo proviene da Novella 2000.