Luca Salatino Vuole Lasciare Il Gf Vip 7!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 10 ottobre 2022)potrebbe abbandonare la Casa del Gf Vip già nella prossima diretta. L’ex tronista di Uomini e donne pare intenzionato a mollare. In questi giorni, in lui é cresciuto un malessere che non lo fa più stare bene all’interno della Casa. Si é reso conto di non essere fatto per questo gioco e in più, sente come non mai, la mancanza della fidanzata. Ecco tutti gli aggiornamenti suil Gf Vipabbandonare la Casa del Gf Vip 7. L’ex tronista di Uomini e donne lo ha annunciato ai suoi compagni di avventura. Tutto a poche ore dalla nuova diretta del reality. Cosa succederà in puntata?annuncerà a Signorini di voler uscire? Lo chef romano pare ...