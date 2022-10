L’ombra sinistra che lega il Covid e la crisi energetica

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Se ne parla assai poco o non se ne parla affatto. Tuttavia, a mio modesto parere, c’è unalinea di continuità tra l’emergenza, enfatizzata oltre ogni misura in Italia, e l’emergenza, colossale problema che non potrà certamente essere affrontato con la nostra tipica improvvisazione. E per comprendere in estrema sintesi l’assunto, è sufficiente un rapido raffronto basato sui numeri, che come è noto hanno la testa sempre maledettamente dura. Nel maggio nel 2021 per comprare un euro ci voleva circa 1 dollaro e 22, mentre ora bastano appena 96/97 centesimi. Una perdita assai rilevante in appena 18 mesi, che i keynesioti fanatici della svalutazione competitiva tenderanno a considerare assai vantaggiosa. Tuttavia, a beneficio di chi invoca scorciatoie di tipo monetario, ricordo che una tale svalutazione impatta in ...