L' ombra di Caravaggio | i nuovi character poster dei protagonisti del film di Michele Placido

L'Ecodelsud.it

... Kill me if you can Il maledetto 75 " Biennale Ronconi Venezia La ragazza ha volato Er gol de turone era bono Il colibri L'diL'estate di joe, liz e richard Morte di un matematico ...Dal 3 novembre arriva al cinema 'L'di' di Michele Placido. Del cast fanno parte: Riccardo Scamarcio, Isabelle Huppert, Louis Garrel e Micaela Ramazzotti. mgg/gtr L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, il trailer Ecco i quattro nuovissimi character poster de L'ombra di Caravaggio, il film di Michele Placido che arriverà nelle sale cinematografiche il 3 novembre 2022. Goldenart Production e Rai Cinema hanno app ...I film di Akin, Frears, Russell. Grandi titoli, italiani e stranieri, retrospettive e omaggi. E tornano le pellicole in concorso, come si reclamava da tempo ...