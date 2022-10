Lobotka | pronto il rinnovo fino al 2028

(Di lunedì 10 ottobre 2022)e il Napolial. L’incontro decisivo la settimana prossima che dovrebbe concludersi con la firma dello slovacco che allungherebbe di altri tre anni il suo contratto. Di fatto resterebbe a vita al Napoli. Lo scrive Calciomercato.it a firma Marco Giordano.è arrivato a Napoli nella sessione invernale della stagione 2019-2020, si era appena insediato Gattuso al posto di Ancelotti. Il regista slovacco arrivò insieme con Demme, Petagna, Politano, Rrahmani.arrivò dal Celta Vigo. L’inizio fu terribile.non entrò mai nel cuore di Napoli. La sua condizione fisica era a dir a poco approssimativa, possiamo dire anche impresentabile visto che parliamo di un calciatore professionista. A Napoli si ironizzava non poco su di lui. E quando, con l’arrivo di ...

Il Napoli ea breve si legheranno a vita,il rinnovo fino al 2028 per lo slovacco: i dettagli.Napolial closing per: confermata la nostra anticipazione, lo slovacco si lega con un lungo contrattoL'ultima a Cremona è stata l'ennesima perla stagionale. Stanislavnon è solo il ...A quanto pare il centrocampista, Stanislav Lobotka è pronto al rinnovo, a breve è previsto un incontro con il ds Giuntoli ...La prossima settimana potrebbe concludersi la trattativa per prolungare il contratto del centrocampista slovacco.