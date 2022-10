(Di lunedì 10 ottobre 2022) E’ molto amareggiato il navigatore Biella Corse, che a Verona questo fine settimana, al 40° Rally 2 Valli, ha visto svanire in malo modo il titolo che, con il suo pilota, Davide Nicelli, aveva inseguito per tutta la stagione. Il rally era infatti l’ultima prova delItaliano Assoluto Rally Junior (CIARJ) di Source

RS RALLYSLALOM E OLTRE

Questo loamaro diFerro, che ha così spiegato perché i due figli ancora non hanno il passaporto italiano: Nell'intervista,Ferro ha anche parlato dell'impatto della pandemia ...... a partire dalla regia, infatti questa nuova stagione vedrà l'ingresso diRusso che ... Poi prosegue nel suo, 'Mi ha ferito leggere i tweet violenti di oggi. C'è un vero tabù su questo, ... Lo sfogo di Tiziano Pieri sui chiodi rovina Campionato | RS rallyslalom…e oltre Tale e quale show, protagonista svela: "Nell'esibizione non bisogna cadere mai nella macchietta" Ha stregato tutti con le sue doti canore e interpretative ...Già due fascicoli sono aperti ad Ancona e di Urbino, per i reati di omicidio colposo plurimo e inondazione colposa per i mancati allarmi e altre ...