Livorno | recuperato un corpo | «Potrebbe essere quello di Anna Claudia Cartoni»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La donna, 60 anni, insegnante di ginnastica e tecnico federale di ginnastica artistica, risulta dispersa dal 23 luglio, il giorno in cui è stata coinvolta in un incidente all’Argentario

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è statoin mare al largo della costa livornese, tra la Meloria e l'isola di Gorgona (), da una motovedetta della capitaneria di porto e dai vigili del fuoco. La segnalazione è arrivata alla ...Il materiale, a seguito di accurata georeferenziazione da parte dei militari, è statoe affidato alla Soprintendenza archeologica diper la catalogazione e per gli approfondimenti ...La donna, 60 anni, insegnante di ginnastica e tecnico federale di ginnastica artistica, risulta dispersa dal 23 luglio, il giorno in cui è stata coinvolta in un incidente all’Argentario ...E' morta per coronavirus,in Toscana, una donna di 74 anni. Risiedeva a Livorno. E sono 581 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 166 sono stati confermati con t ...