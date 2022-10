Liverpool | Gary Neville | “Secondo tempo inquietante | sembra l’ombra di se stesso”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo otto partite ilè fermo a dieci punti, in decima posizione e a meno quattordici dalla capolista Arsenal. Un inizio di Premier League 2022/2023 decisamente in salita per la squadra di Klopp, come sostenuto anche da, ex difensore del Manchester United e oggi analista per Sky Sports Uk: “Durante il primoho pensato stessero avendo una buona reazione. Ma ilè statovanodi se stessi. In generale, il loro gioco in questo particolare momento infastidirà Jurgen Klopp, non tanto con la palla ma in generale lo stile in cui hanno affrontato la gara, la capacità di pressare e dare fastidio ai rivali”. SportFace.

