Liverpool-Arsenal | razzismo in Premier League? La FA indaga

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Possibili guai in arrivo per Jordan Henderson, sotto inchiesta dopo lo scontro con Gabriel Magalhães. Una battaglia che è così quasi andata oltre al campo di gioco quella train, visto un episodio dinel corso di un incidente in cui si sono trovati coinvolti i due giocatori. Dopo un’emozionante vittoria in casa sulda parte dell’, presso gli Emirates Stadium di Londra non si è comunque poi placato un teso clima creatosi in seguito allo spiacevole evento. L’incidente, con gravi accuse dia discapito di Henderson, riportato anche sul The Guardian, ha spinto la Federcalcio inglese (FA) are su quanto accaduto in. ...