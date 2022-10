LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | PARLATI IN SEMIFINALE! Martina Esposito eliminata agli ottavi | Mungai subito fuori

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43: Davvero incredibile il cammino diche si è trovato sempre sotto, con gli shido e contro Gomes anche con un waza ari ma alla fine ha saputo sempre ribaltare la situazione a proprio favore con tre ippon straordinari 10.42: ECCOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! IPPOOOOOOOOOOOOOOOOON!!! Match pressochè compromesso ma l’azzurro ha trovato la forza per immobilizzare l’avversario con le braccia e schienarlo! E’ SEMIFINALE PER L’AZZURRO!!! 10.41: Secondo shido perche è spalle al muro 10.40: Waza ari Gomes 10.39: Uno shido per10.38: Iniziato il match trae Gomes 10.37: Il georgiano Bekauri è l’ultimo qualificato per i quarti del 90 kg maschile. Battuto per waza ari il brasiliano Macedo. ...

Ci proverà Christian Parlati nei 90 kg, nonostante un probabilissimo secondo turno contro il n.1 del ranking mondiale Mehdiyev che in caso di vittoria gli aprirebbe uno spicchio di tabellone ...9:28 Con le sconfitte all'esordio di Antonio Esposito e Nicolle D'Isanto si chiude la domenica italiana a Tashkent (Uzbekistan). 9:26 Arriva l'ippon della giapponese numero 13 del ranking. Match mai ... LIVE Judo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Christian Parlati ai quarti contro Gomes! Martina Esposito eliminata agli ottavi, Mungai subito fuori Ancora una giornata di Judo spettacolare alla Humo Arena ai campionati mondiali in Uzbekistan. Giornata speciale per la Georgia ma anche il Giappone sta viveno una stagione d'oro e continua a collezio ...Grande entusiasmo a Tashkent per la terza giornata dei campionati mondiali di judo. I locali sono sempre più appassionati e coinvolti dalle iniziative collaterali. Giornata storica per Mongolia e Bras ...