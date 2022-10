LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | impresa di Christian Parlati! Battuto Mehdiyev | è agli ottavi! Attesa per Mungai e Martina Esposito

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.15: Avanzano ai sedicesimi della -70 kg donne la polacca Sobierajska, la tedesca Maekelburg, l’olandese Jager, la bosniaca Samardzic e la tunisina Landolsi 8.13: Fantastica condotta di gara dell’azzurro che non è mai stato in affanno contro l’azero e, al primo vero tentativo, lo ha atterrato con apparente facilità. Ora l’azzurroottavi affronterà il vincente della sfida tra Tselidis e Borchashvili in corso 8.12: E’ IPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON PARLATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! L’azzurro schiena il numero uno al mondoe volaottavi di finale! 8.12: Secondo shido per8.10: Soluzione al golden score 8.08: Secondo shido per Parlati, primo per8.07: Sono trascorsi due minuti. Ancora nulla di ...