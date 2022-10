LIVE Italia-Brasile calcio femminile in DIRETTA | amichevole di lusso verso i Mondiali

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti e benvenuti alladi, primadelle azzurre in avvicinamento ai2023. La città di Genova si presta ad accogliere nuovamente la nazionaledidiciassette anni dopo, è infatti datata 2005 l’ultima apparizione dellene sotto la Lanterna, nell’contro la Danimarca vinta per 1-0. Fischio d’inizio alle 18.30. La squadra di Milena Bertolini torna in campo dopo il 2 a 0 di settembre rifilato alla Romania e che è valso la qualificazione aidell’anno prossimo in Australia e Nuova Zelanda. Questa sera a Genova sarà il primo passo ...