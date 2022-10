LIVE Italia-Brasile calcio femminile in DIRETTA | amichevole di lusso dalle 18 30

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:50 Ecco le formazioni ufficiali:(4-4-2): Giuliani; Boattin, Filangeri, Lenzini, Bergamaschi; Galli, Rosucci, Greggi, Cernoia; Gaicinti, Caruso. All. Milena Bertolini.(4-4-2): Leticia; Antonia, Tainara, Kathellen, Tamires; Geyse, Ary Borges, Duda, Adriana; Kerolin, Bia Zanaretto. All. Pia Sundhage. 17:45 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alladi, primadelle azzurre in avvicinamento ai Mondiali 2023. Si gioca a Genova, allo stadio “Luigi Ferraris”. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alladi, primadelle azzurre ...