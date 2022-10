LIVE Italia-Brasile 0-1 calcio femminile in DIRETTA | le azzurre escono sconfitte di misura dalle forti brasiliane

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:30 Grazie mille a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata! 20:28 Le statistiche dimostrano una partita equilibrata, 55% a 45% il dato sul possesso palla in favore delle. 6 tiri per la nazionale brasiliana, 3 per quellana, di cui rispettivamente 3 e 1 in porta. Otto a cinque i calci d’angolo per la formazione di Pia Sundhage. Un’che esce comunque a testa alta dal campo di Genova, una nazionale all’inizio di un percorso che deve portare a giocarsi al meglio le proprie chance ai mondiali del 2023. 20:25 Un’sicuramente più convincente nel primo tempo che in questa seconda frazione. “La squadra ha fatto molto bene contro una squadrassima, hanno avuto una disattenzione sul gol ma ...