LIVE Italia-Brasile 0-1 calcio femminile in DIRETTA | Adriana porta in vantaggio il Brasile

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53? Fallo di Caruso ai danni di Kerolin. Punizione brasiliana dal cerchio di metà campo. 52? Tamires si libera sulla fascia sinistra, il suo cross però è troppo sul portiere, presa sicura di Durante. 50? Prova l’ad impostare il gioco dal basso, la palla però, come nel primo tempo, si muove troppo lentamente per impensierire la nazionale verdeoro. 48? Una palla vagante in mezzo all’area di rigore non viene buttata via dalla retroguardia azzurra.è la più veloce a fiondarsi sul pallone e trafigge Durante alla sua sinistra con un tiro a mezza altezza. Ora si fa dura per le azzurre.47? GOL! Cambia il punteggio,0-1. 46? CAMBIO: Escono ...

Pioggia di missili su Kiev e Leopoli, mentre ini nuovi senatori e onorevoli arrivano alla Camera e al Senato. Intanto Meloni dice ai suoi: "Governo autorevole e di competenti, noi modello per gli altri". Un governo che nasce in un momento ...In questi giorni sono arrivate molte critiche alla formazione bianconera per il ko subito a San Siro contro i campioni d'. Ancora una volta la squadra ha deluso le aspettative fornendo una ...In Italia le scommesse ed il gioco digitale sono in una fase di crescita enorme che coinvolge tutti: tanto i “giocatori di lungo corso” quanto i giovani che ...Si iniziano i festeggiamenti con la Galleria delle illusioni, la prima in Umbria e tra le prime in Italia. Un evento fortemente sensoriale ... festival della canzone d’autore” si esibiranno live sul ...