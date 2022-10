LIVE Italia-Brasile 0-0 calcio femminile in DIRETTA | inizio di personalità delle azzurre!

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Erroraccio in impostazione di Laura Giuliani, ilrecupera palla all’interno dell’area di rigore ma le verdeoro non riescono a concludere verso la porta. Grande pericolo scampato per le azzurre. 9? L’in questo momento ha il pallino del gioco in mano, le azzurre cercano di rimanere compatte e di non buttar mai via palla. 7? Rimessa dal fondo per le azzurre, che hanno iniziato il match con buona. 6? Pallone in profondità per Kerolin, Giuliani attenta in uscita fuori dalla sua area di rigore a mettere il pallone in fallo laterale. 4? Ilrecupera palla e prova ad impostare il gioco.molto corta che prova a pressare alto. 3? Beatriz tenta l’azione personale ma Boattin gli soffia il ...