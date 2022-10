LIVE – Italia-Brasile 0-0 al 10? | Amichevole calcio femminile 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ladi, match valevole per un test. Dopo aver conquistato la qualificazioni ai Mondiali, le azzurre di Milena Bertolini tornano in campo per disputare un buona sfida contro la Nazionale verdeoro. Questa partita rappresenterà una grande occasione per provare anche delle ragazze che finora hanno giocato meno con la maglia azzurra.d’inizio alle ore 18:30 di lunedì 10 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 11? – Errore in impostazione ...