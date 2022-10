LIVE – Cobolli-Moutet 6-4 5-4 | primo turno Atp Firenze 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ile latestuale del match ditra Flavioe Corentinnell’Atp 250 di. Il tennista italiano ha superato brillantemente le qualificazioni e farà il suo esordio nel main draw contro l’istrionico. Il francese sta ben figurando allo Challenger, ma rimane una testa calda difficile da decifrare.partirà sfavorito secondo i bookmakers, ma proverà a farsi valere e venderà cara la pelle.potrà contare sulla maggiore esperienza a questollo, mentre Flavio dovrà affidarsi al pubblico fiorentino. Tra i due non ci sono precedenti.scenderanno in ...

...2003 marchigiano anche un passo in avanti fino all'undicesima posizione della Pepperstone ATP... Francesco Passaro (numero 9), Giulio Zeppieri (numero 16), Flavio(numero 17) e Francesco ...Djokovic è decimo nella Pepperstone ATPRace To Turin, la classifica basata sui risultati ... Flavio" 345 167. Gianluca Mager - 335 170. Giulio Zeppieri " 328 176. Raul Brancaccio - 320 ...Il live e la diretta testuale del match di primo turno tra Flavio Cobolli e Corentin Moutet nell'Atp 250 di Firenze 2022.Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo turno del torneo ATP 250 di Firenze tra Flavio Cobolli e Corentin Moutet. Non ci sono precedenti tra l’azzurro classe 2002 e il ...