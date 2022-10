Little Pieces of Marmelade | nuovo album sotto l' egida di Manuel Agnelli

Il duo pubblica 'Ologenesi' che si avvale della produzione e del tocco sonoro del frontman degli Afterhours. L'intervista di ...... e poi ancora Coez che canta Guè, il ritorno entusiasmante dei Coma_Cose senza accenni rap, male sangiovanni e Baby K (che non è proprio una sorpresa), mentre spaccano iof Marmelade, ...I Little Pieces of Marmelade pubblicano il loro secondo album "Ologenesi" che vede la produzione di Manuel Agnelli, loro mentore già a X Factor 2020 dove arrivarono a un passo dalla vittoria, e con il ...It’s a tangy, milky, gooey, lovable meal that’s somewhat reminiscent of chicken parmesan, but with succulent bone-in chicken pieces instead of breaded and fried cutlets. Even better, it has pancetta ...